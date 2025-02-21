Вашингтон, 21 февраля, 2025, 21:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 21 февраля, комментируя планы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов на Украине, заявил, что уже сомневается в их наличии.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал предоставить американским компаниям доступ к полезным ископаемым на Украине. Для заключения сделки в Киев вылетел министр финансов США Скотт Бессент, но украинский политик отказался подписать соглашение.

«Кто знает, сколько стоят редкоземельные металлы, но, по крайней мере, это хоть что-то. Кто знает, сколько это стоит? Кто знает, есть ли они у них вообще?» — задался вопросом Трамп в интервью радиостанции Fox News.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в начале февраля заявил, что готов заключить с США сделку на добычу на Украине редкоземельных металлов. После этого Трамп заявил, что заинтересован в передаче американской стороне украинских полезных ископаемых в обмен на финансовую помощь.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик захотел лично встретиться с Трампом.

Газета Telegraph раскрыла подробности проекта соглашения. Оказалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. Издание указало на то, что условия хуже, чем репарации, наложенные на Германию по итогам Первой мировой войны.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение по редкоземельным металлам. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.