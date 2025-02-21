Доха, 21 февраля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Российский теннисист, 10-я ракетка мира Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории ATP-500 в столице Катара Дохе.

Global Look Press/IMAGO/NOUSHAD

В полуфинале Рублёв одержал победу над 23-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Рублёв восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету его соперника 21 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырёх.

В финале Рублёв сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером и чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российская теннисистка, 14-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Теперь Андреева поднимется на первую строчку в рейтинге лучших теннисисток России.