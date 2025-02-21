Потсдам, Германия, 21 февраля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Германия может разорвать связи с США, если они продолжат договариваться с Россией о мирном урегулировании на Украине, не учитывая позицию киевского режима. Об этом 21 февраля заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

Она напомнила о принятой в Германии в 2022 году политике по разрыву отношений с Россией, названной Zeitenwende, что с немецкого переводится как «смена эпохи».

«Три года назад мы сказали: Zeitenwende. Теперь нам снова нужна Zeitenwende. Больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», — заявила Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме.

Глава МИД также пригрозила усилением давления на США, если они перестанут поддерживать либеральные силы в Европе. Кроме того, она заявила, что никто не имеет права принимать решения по Украине, не учитывая мнения украинцев или европейцев.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры РФ и США. На них в том числе обсудили урегулирование конфликта на Украине. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц назвал встречу исторической, а также отметил, что она была посвящена движению к миру.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что на переговоры пригласили Украину. Президент США Дональд Трамп после этого назвал его комиком, а также напомнил, что украинские власти уже на протяжении трех лет отказываются заключить мирное соглашение.

Трамп также указал на то, что Европа тоже не смогла добиться мирного урегулирования на Украине. Он также обвинил Зеленского в намеренном затягивании боевых действий ради личной финансовой выгоды.