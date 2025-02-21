Москва, 21 февраля, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ознакомился с инновационными разработками отечественных компаний на площадке Форума будущих технологий. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

Отмечается, что глава государства осмотрел выставку достижений в области химии и новых материалов, развёрнутую на площадке форума. Свои экспозиции представили Минпромторг, Курчатовский институт, Росатом, Российский научный фонд, правительство Москвы, Газпромбанк

В числе технологических новинок — углепластики и огнезащитные материалы, хладостойкие и жаропрочные субстанции. Кроме того, существенная новинок касается новых возможностей в здравоохранении.

Как передавало сообщало ИА Регнум, Путин на Форуме будущих технологий заявил, что России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. По его словам, необходимо иметь уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов.

Также Путин призывал обеспечить превосходство России в сфере наукоемких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.