Москва, 21 февраля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. В Новом театре 23 февраля состоится премьера спектакля «Анна Ревякина… Во имя отца». Главной героиней постановкой выступает спектакля современная поэтесса, родившаяся в Донецке и посвятившая свое творчество Донбассу.

Фрагмент спектакля «Анна Ревякина… Во имя отца»

Евгений Евтушенко назвал Ревякину великой русской поэтессой, а Захар Прилепин — «звездой русского слова, взошедшей в небе Донецка».

Стихи поэтессы тесно связаны с её биографией, которая стала основой для спектакля. В постановке также принимают участие актеры Евдокия Германова и Валентин Клементьев. Межжанровый спектакль сочетает в себе поэзию, сценографию и видеопроекции.