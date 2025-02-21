Москва, 21 февраля, 2025, 20:49 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области создадут федеральный центр инноваций в химической промышленности. Об этом 21 февраля сообщила депутат Госдумы, член проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия» Мария Василькова.

РИА Новости/Евгений Козырев

Она отметила, что это станет значительным вкладом в технологический суверенитет и восстановление химической промышленности России. Центр будет построен в рамках реализации национального проекта «Новые материалы и химия».

«Сегодня перед нами стоит вызов не столько удержать специалистов, сколько привлечь молодых и талантливых инженеров, ученых и профессионалов, готовых работать в химическом комплексе страны», — заявила Василькова на пленарном заседании Форума будущих технологий.

По ее словам, для успешной реализации национального проекта важно обеспечить условия, которые позволят молодым специалистам видеть перспективы для профессионального роста в малых городах, таких как Усолье-Сибирское. Эти территории должны стать комфортными для жизни и работы, чтобы удерживать кадры и стимулировать их развитие.

В рамках разрабатываемого мастер-плана будет показано, как комплексное развитие города может отвечать на вызовы опережающего развития производственного сектора экономики. Василькова подчеркнула, что создание рабочих мест и формирование комфортной среды для жизни и работы — важные элементы успешной реализации национального проекта.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, выступая 21 февраля на Форуме будущих технологий, заявил, что в стране растратили наследие создателей советской химической промышленности. Он отметил, что это приходится признать с большим сожалением, и теперь стыдно перед теми, кто создавал и развивал отрасль.

Глава государства также подчеркнул, что России нужно добиться превосходства в химии и производстве новых материалов. Необходимо разрабатывать конкурентные инновационные решения и продукты. Уже начато строительство ряда предприятий, которые позволят в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров — ключевого продукта нефти и газохимии, сообщил Путин.