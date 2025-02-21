Вашингтон, 21 февраля, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский солгал о соглашении по редкоземельным металлам.

Global Look Press/IMAGO/Oliver Contreras / Pool vi

Ранее Рубио заявил, что Зеленский солгал, когда сообщил о своём якобы отказе от сделки с США по украинским полезным ископаемым. Он уточнил, что Зеленский в ходе встречи с ним и Вэнсом в Мюнхене согласился заключить сделку, а через два дня заявил, что не давал согласия.

«Через два дня я прочитал, что Зеленский публично заявил, что он отклонил сделку,

«То, что говорит здесь министр Рубио, совершенно верно», — написал Вэнс в соцсети X перепостив видео с заявлением госсекретаря.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак после встречи с Вэнсом и Рубио в Мюнхене вышли «красными и нервными». Отмечалось, что переговоры были очень трудными для украинской стороны, приём, который оказали представителям Киева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, не был тёплым.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Позднее министр финансов США Скотт Бессент передал главе киевского режима проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, но тот не подписал документ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Белого дома предложением о покупке помощи США. Он добавил, что США могли бы поспособствовать завершению конфликта и вообще не оказывать военной помощи Киеву.