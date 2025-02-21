ДНР, 21 февраля, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Российские военные установили в селе Улаклы под Кураховом в Донецкой Народной Республике (ДНР) российский триколор. Кадрами водружения флага 21 февраля поделился пресс-центр группировки ВС РФ «Юг».

РИА Новости/Станислав Красильников

На видео, снятом с дрона, видно, как российский боец сначала размахивает триколором на флагштоке, а после водружает его среди поврежденных домов. При этом военнослужащие перемещаются по открытой местности, не пытаясь спрятаться или укрыться.

«Бойцы 68-го армейского корпуса установили флаг в населенном пункте Улаклы», — цитирует сообщение пресс-центра ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово. При освобождении города противник потерял более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на данном направлении. Как отмечали в Минобороны, Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

Российские военные при помощи дронов зафиксировали случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов ВСУ, которые пытались бежать с линии боевого соприкосновения, сообщил штурмовик одного из подразделений РФ с позывным Штурман. Когда у противника заканчиваются боеприпасы, он старается оттягиваться назад, тогда огонь по своим же открывают заградотряды, добавил штурмовик.