Кейптаун, 21 февраля, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступала с антироссийскими заявлениями на встрече министров иностранных дел G20 в ЮАР, что выглядело трагикомично. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

EPA/KIM LUDBROOK/TASS Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20)

«Кая Каллас выступала здесь на «двадцатке» с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — отметил он.

Лавров прокомментировал заявление Каллас, что Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Эр-Рияде. Министр назвал это проявлением конфронтационного менталитета, сохранившегося со времен СССР.

Как передавало ИА Регнум, Каллас ранее уже жаловалась на то, что представители России на переговорах в Эр-Рияде выглядели победителями. Она призвала Запад надавить на РФ и сосредоточиться на военной помощи Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Лавров отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года отметил, что заявления в странах Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение означает, что ее хотят уничтожить. Страна в ходе истории не раз сталкивалась с такими попытками, но всегда находились те, что кто вставал на защиту, подчеркнул глава государства.