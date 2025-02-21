Йоханнесбург, ЮАР, 21 февраля, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

flickr.com/Shiny Things

«И Международный валютный фонд, и Всемирный банк ставят рекорды по подпитке режима Зеленского по своей линии, выделяя займы и кредиты, многократно превышающие средства, которые выделяются африканским и другим развивающимся странам», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G20.

Он также добавил, что Украина стала вопиющим примером непропорционального роста расходов на военные нужды при поглощении сотен миллиардов долларов помощи.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев с удовольствием «хомячит за обе щеки» деньги инвесторов и при этом не торопится отменять запрет на переговоры с Москвой, хотя к этому призывают его спонсоры.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский является диктатором, которых хочет продолжения конфликта и, соответственно, чтобы «кормушка» США продолжала его содержать. Кроме того, Зеленский также утверждал, что Украина получила только $75 млрд американской помощи из $177 выделенных и добавил, что не знает, где остальные средства.

3 февраля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньем заявления главы киевского режима о непонимании, куда делись деньги США. Он добавил, что пропавшие деньги осели в карманах американских и украинских чиновников.