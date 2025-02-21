Мелитополь, 21 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. В исторических регионах России 21 февраля провели памятные акции и торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

Министерство по молодежной политике Запорожской области

В Запорожской области участники молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» провели акцию «Свеча Памяти», чтобы почтить павших воинов. Активисты выложили огненную картину более чем из тысячи свечей. Они изобразили звезду в цвете триколора.

«Мы бережем память о наших дедах и прадедах, которые отвоевали победу в Великой Отечественной войне. Их мужество и самоотверженность стали основой для нашего сегодняшнего мира — они заплатили высокую цену за нашу свободу. Сегодня, когда наши защитники продолжают борьбу с нацизмом на фронтах специальной военной операции, мы можем увидеть глубокую связь между прошлым и настоящим. Честь и слава тем, кто стоит на защите Родины сегодня, так же важна, как почитание памяти тех, кто вернулся с полей сражений», — отметила руководитель регионального отделения «Волонтерской Роты Боевого Братства» Анастасия Золотова.

Более 20 активистов движения «Юг Молодой» Мелитопольского молодежного центра организовали мастер-класс, на котором изготовили более пятидесяти открыток с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. Мероприятие было призвано показать благодарность и уважение к мужчинам, защищающим свою страну.

Также на территории Министерства по молодежной политике Запорожской области волонтеры движения поучаствовали во Всероссийской акции-флешмобе в память о героях Великой Отечественной войны и спецоперации «Символ Героя».

В Донецком республиканском краеведческом музее торжественно открылась выставка «Сила земли русской», которая познакомит жителей и гостей Донецкой Народной Республики (ДНР) с армейскими подразделениями и добровольческими батальонами, которые принимают участие в СВО.

На экспозиции можно увидеть комплексы участников спецоперации из фондовых коллекций музея, а также символику, флаги, отличительные знаки батальонов, сражающихся в зоне СВО. Выставка «Сила земли русской» дополнена трофейным оружием.

«Наша задача как музея на сегодняшний день собрать максимальное количество материала о защитниках Отечества. Никогда в своей жизни мы не должны забывать своих защитников. Посетители музея должны увидеть кто и какой ценой освобождал нашу землю. Наша с вами общая цель — сохранить память о сильных и мужественных ребятах, которые, ценой своего здоровья, а порой и жизни, противостоят геноциду жителей России. Именно такие люди и есть сила земли русской!» — отметила генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук.

Выставка будет работать до 1 апреля.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска — 106 лет. С первых дней ВОВ он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

Герои наших дней сражаются за Родину на СВО. Пятеро сыновей Ахмеда Омарова сейчас находятся на фронте. Сам мужчина живет в Дагестане — в селе Верхний Джунгутай. В декабре 2024 года глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил Омарову благодарственное письмо за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Каждый из его сыновей представлен к наградам.

Магомед Омаров награжден медалью «За отвагу», Иса Омаров — орденом Мужества, медалью Суворова, медалями «За храбрость» II степени, «За отвагу», «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени, «Народный герой Дагестана». У Асхабали Омарова — медаль «За охрану правопорядка», у Имамшамиля Омарова — орден Жукова, у Мусы Омарова — медаль «За отвагу» и орден Мужества.

Отец бойцов заявил, что если будет нужно, он и сам отправится на фронт.