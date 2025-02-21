Бишкек, 21 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), заместитель председателя кабинета министров Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов в Бишкеке подписали протокол о делимитации общей границы. Об этом 21 февраля сообщается на сайте киргизского кабмина.

Кабинет Министров Кыргызской Республики

В релизе отмечается, что договор включает в себя пункты о строительстве и использовании дорог, а также об обеспечении доступа к водохозяйственными и энергетическими объектами. Кроме того, стороны поручили приступить к проведению процедуры внутригосударственного согласования соответствующих договоров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 декабря представители делегаций Киргизии и Таджикистана достигли договоренности и завершили описание общего участка государственной границы.

Тогда, в городе Баткен руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли согласия и дали поручения рабочим группам по делимитации и демаркации общей кыргызско-таджикской границы.