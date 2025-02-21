Вашингтон, 21 февраля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценил свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и подчеркнул, что затем у него прошли «не такие уж хорошие переговоры с Украиной».

White House/via Globallookpress.com

«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным», — отметил он на встрече с губернаторами американских штатов, передаёт пресс-пул Белого дома.

При этом Трамп также отметил, что Киев может демонстрировать жёсткость лишь на словах, но не имеет большого количества козырей.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля провёл телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

В тот же день Трамп отметил, что разочарован недовольством главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США.

Позже американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.

Кроме того, Трамп предложил киевскому режиму заключить сделку по обмену американской финансовой помощи на добычу полезных ископаемых. Глава минфина США Скотт Бессент передал Зеленскому проект соответствующего договора, который тот отказался подписывать. Позднее Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки и пообещал добиться компенсации за уже оказанную военную помощь.