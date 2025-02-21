Москва, 21 февраля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 92-й ракетной ордена Кутузова бригаде. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

«Присвоить 92 ракетной ордена Кутузова бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 92 гвардейская ракетная ордена Кутузова бригада», — говорится в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

Президент отметил, что бойцы соединения проявляли героизм и отвагу, а также действовали стойко и мужественно, защищая Родину и государственные интересы.

Новость дополняется