Москва, 21 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Российским железным дорогам» до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью страны через Донбасс и Новороссию.

Александр Манзюк/ТАСС

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации», — отмечается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Меры должны учитывать планируемое развитие портовой инфраструктуры полуострова. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также поручил продлить срок госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Отмечается, что на реализацию программы должно быть предусмотрено выделение не менее 110 млрд. рублей из федерального бюджета ежегодно, а также рассмотрен вопрос об увеличении объема её финансирования.

В 2023 году губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах создать ещё один альтернативный коридор в Крым. Его построят на Арабатской стрелке. По его словам, власти Херсонской области намерены возвести современную автостраду. Он также сообщил о подготовке к запуску железнодорожного пассажирского сообщения в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.