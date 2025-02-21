Москва, 21 февраля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя не менее 110 млрд рублей ежегодно. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

«Обеспечить продление до 2030 года срока реализации государственной программы «Социально — экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», — говорится в перечне поручений по итогам совещания, которое состоялось 14 января 2025 года.

Отмечается, что на реализацию программы должно быть предусмотрено выделение не менее 110 млрд. рублей из федерального бюджета ежегодно, а также рассмотрен вопрос об увеличении объема её финансирования.

Поручение дано правительству РФ. Срок исполнения — до 25 декабря 2025 года, далее — ежегодно.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении действия программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Хуснуллин отмечал, что программа действует до 2027 года, и предложил продлить её, чтобы синхронизировать с нацпроектами, действие которых было продлено до 2030 года.

Путин 14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию двух регионов заявил, что туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется. Глава государства указал на важность сохранения и благоустройства культурных и исторических памятников и в качестве примера привёл историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический и соборную мечеть в Симферополе.