Москва, 21 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин задал шутливый вопрос доктору химических наук, академику РАН Валентину Ананикову, рассказавшему на Форуме будущих технологий о школьном увлечении.

Pavel Bednyakov/AP/TASS

По словам Ананикова, во время учебы ему нравилось рассматривать под микроскопом порошки в попытках различить их химическую структуру.

«Какие порошки?» — спросил глава государства, улыбнувшись.

В зале в ответ раздался смех, но ученый невозмутимо пояснил, что на стекле микроскопа оказывались соль, сода и медный купорос.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. По его словам, необходимо иметь уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов.

Также Путин призывал обеспечить превосходство России в сфере наукоемких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.