Смоленск, 21 февраля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Василий Анохин опроверг сообщения о своей смерти, распространяемые в Telegram-каналах.

Артем Геодакян/ТАСС Губернатор Смоленской области Василий Анохин

«Уважаемые смоляне, я жив, здоров, сейчас нахожусь в рабочей поездке. Доверяйте только проверенной информации в моём официальном Telegram-канале и сообществах ВК и ОК», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил в своём Telegram-канале, что на самом деле губернатор сейчас находится в рабочей поездке.

В ЦУР призвали следить за актуальной информацией в аккаунте главы региона и доверять только официальным и проверенным источникам.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Украина распространила фейковые новости о его смерти. Глава региона рассказал, что увидел сообщения о своём якобы самоубийстве, когда направлялся на тестовую обкатку новых трамваев «Львёнок».

В сентябре 2024 года украинские спецслужбы смонтировали и распространили фейковое видео с Алексеем Смирновым, занимавшим тогда пост губернатора Курской области. Злоумышленники использовали реальный ролик и наложили на него свою звуковую дорожку. На поддельном видео от лица Смирнова говорилось, что ВСУ якобы успешно продвигаются в Курской области.