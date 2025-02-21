Вашингтон, 21 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Союзники Соединенных Штатов Америки обсуждают способы сокрытия разведывательных данных от администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 21 февраля написало издание Politico.

Global Look Press/CNP/AdMedia

В материале уточняется, что они боятся утечек, которые может допустить Белый дом.

«Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединенными Штатами, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, довольно склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены. Тем не менее могут быть варианты добавить больше гарантий вокруг агентурной разведки, самой ценной и тщательно охраняемой информации, полученной в иностранных государствах от агентов, чьи жизни могут оказаться под угрозой в случае ее раскрытия», — сказано в статье.

Отмечается, что тревога союзников стала сильнее, когда конгресс одобрил предложенные Трампом спорные кандидатуры на должности, которые несут ответственность за разведывательные операции.

В материале сказано, что глубокие корни сотрудничества в области сбора и обмена разведданными будет «нелегко разорвать», потому что разведывательные агентства США и Европы часто проводят совместные сборы и операции. При этом, уточняется, что Соединенные Штаты обычно дают больше информации, чем получают.

Бывший сотрудник британской службы разведки MI6 заявил изданию, что во время первого президентского срока Трампа служба «была осторожна» в вопросе разглашения особо секретной информации.

«Заметьте, всегда при любой администрации мы не раскрываем карты просто так, но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз», — заявил источник изданию.

21 февраля сенат США одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). Кандидатуру Пателя одобрил 51 сенатор, против выступили 49 законодателей. Кандидата критиковали во время слушаний в сенате о его назначении за недостаточный опыт в сфере госуправления, излишний радикализм в отношении тех, кто не разделяет взгляды Трампа, а также за продвижение конспирологических теорий.

1 июня 2023 года федеральные прокуроры в США получили аудиозапись, на которой Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Политик тогда утверждал, что все документы, вывезенные из Белого дома, были рассекречены им лично.

В августе 2022 года власти США изъяли из поместья Трампа во Флориде множество материалов с грифами секретности и рассматривали возможность предъявления ему соответствующих обвинений. Тогда сообщалось, что судебный процесс против Трампа по делу о фальсификации документов запланирован на 2024 год.