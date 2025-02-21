Москва, 21 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон, рассказывая о плане нанести «стратегическое поражение» России, показал перевернутую карту Украины, что говорит о его исполнении «вверх тормашками». Об этом 21 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Она опубликовала отрывок выступления французского лидера. Он на перевернутой карте показал территории, которые Россия освободила с начала спецоперации на Украине.

«Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план «нанести России стратегическое поражение» реализован вверх тормашками, и всё перевернуто с ног на голову. Причём на больную», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат также отдельно отметила комментарий под своим постом, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок всё исправит, повернув на 360 градусов. Это было намеком на оговорку министра, когда она хотела заявить о развороте на 180 градусов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что российские войска наступают на украинские позиции по всей линии фронта. Он также рассказал, что подразделения 810-й бригады ВС России перешли украинскую границу со стороны Курской области и находятся на территории противника.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года заявил, что в странах Запада перестали думать, как нанести России стратегическое поражение. Из-за того, что инициатива на фронте у российской армии, они начали рассуждать о необходимости «заморозить» конфликт.