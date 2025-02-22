Москва, 22 февраля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Семья заслуженного художника России Павла Рыженко осудила картину его ученика Ильдара Акжигитова о битве на реке Калке, которую повесили на стену рабочего кабинета заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова. На картине изображено пиршество ордынцев, которые стоят на трупах русских воинов, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющимся религиозным символом. В разговоре с журналистами ИА Регнум брат художника Павла Рыженко Дмитрий назвал картину Акжигитова провокацией и заявил, что его брат никогда бы не стал писать сюжет с таким экстремистским акцентом.

ИА Регнум Художник Ильдар Акжигитов презентует свою картину «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года»

Скандал вокруг картины разгорелся 14 февраля, когда член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков заметил данное полотно на видеозаписи интервью замглавы ДУМ — картина висела на стене рабочего кабинета Дамира Мухетдинова.

Журналисты ИА Регнум связались с семьей заслуженного художника России Павла Рыженко, скончавшегося от инсульта в 2014 году. Живописец был учителем пензенского художника Ильдара Акжигитова, который в 2023 году написал картину «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года». Акжигитов отмечал, что написал свое полотно, вдохновившись известным произведением учителя Рыженко, у которого также была картина, посвященная битве на реке Калке.

Соцсети Заслуженный художник России Павел Рыженко

Родной брат Павла Рыженко Дмитрий заявил, что его брат однозначно отнесся бы отрицательно и осудил подобное творчество своего ученика.

«Павла нет с нами уже 11 лет, но если бы он был жив и если бы этот парень Ильдар перед написанием своей картины позвонил своему учителю посоветоваться — уверен, что Павел бы его остановил. Могу точно вам сказать, что Павел бы осудил такое творчество, особенно учитывая текущую ситуацию в нашей стране. При этом я уверен, что сам Павел никогда бы не стал писать такую картину с негативными, экстремистскими акцентами. Интересный момент, что у Павла также есть картина о событиях на реке Калке 1223 года, которую он написал в 1995 году, однако если посмотреть его работу и работу Ильдара — можно заметить разительное различие в деталях, акцентах и общем смысловом посыле. Одинаковые названия, одинаковое историческое событие, однако абсолютно разная подача и смысловое наполнение», — отметил Дмитрий Рыженко.

«После битвы на Калке», 1995 год, художник Павел Рыженко

По словам мужчины, за последние несколько дней ему на телефон поступило множество возмущенных звонков от различных людей, которые требовали разъяснений касательно скандальной картины. Дмитрию пришлось оправдываться и объяснять, что художник Павел Рыженко не имеет никакого отношения к написанию скандальной работы.

По мнению Дмитрия, художник Акжигитов мог написать картину о битве на реке Калке на заказ, при этом заказчик мог ввести художника в заблуждение, поэтому и случился такой конфуз.

Соцсети Художник Ильдар Акжигитов

«Предполагаю, что этого молодого человека могли просто ввести в заблуждение, не раскрыв ему истинных мотивов написания этой картины. Не секрет, что художники зарабатывают на хлеб в том числе и написанием картин на заказ. Допускаю, что Ильдару могли дать точные технические задания, что должно быть изображено на картине, и он выполнил работу, даже не задумываясь о том, что в определенном контексте эта картина может вызвать такой скандал. Конечно, нужно было думать головой! Но я не хочу рубить с плеча и, не разобравшись, обвинять Акжигитова в плохих вещах и злом умысле, однако я считаю, что теперь Ильдар должен объясниться перед всеми за свою работу. Он должен определиться со своей позицией и прояснить её — возможно, он просто «заблудился» под чужим влиянием», — отметил Дмитрий Рыженко.

При этом мужчина подчеркнул, что если к самому художнику есть вопросы и пока он не разъяснит задумку своей работы — судить его не стоит, то человек, который разместил данное произведение в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) — «великолепный провокатор», который однозначно действовал с умыслом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова заметили огромное полотно с изображением ордынцев, празднующих победу над русским войском после сражения на реке Калке.

Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года Худ. И. К. Акжигитов, 2023

Подобная картина вызвала сильный общественный резонанс. Как отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, Мухетдинов и раньше привлекал к себе внимание общественности псевдоисторическими заявлениями, например о якобы происхождении России из Орды и Хазарии, теперь же представитель ДУМ наглядно показал, что его вдохновляют изображения поверженных русских.

Также скандал с картиной прокомментировали в РПЦ. Там обратили внимание, что на полотне изображены монголы, пирующие на телах русских воинов, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

«Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», — заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, его слова приводят «РИА Новости».

кадр из видео

После развернувшегося общественного порицания в ДУМ решили убрать оскандалившуюся картину из кабинета своего зампредседателя Дамира Мухетдинова.