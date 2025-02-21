Вашингтон, 21 февраля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией. Об этом 21 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

«Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведёт переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве», — отметил он в интервью радио Fox News.

По словам Трампа, Зеленского не стали звать на уже прошедшие переговоры целенаправленно, поскольку он попросту не умеет их вести. Американский лидер указал на то, что глава киевского режима так и не смог своими силами урегулировать конфликт.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 18 февраля отметил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Эр-Рияде переговоров России и США. Он также поддержал необходимость проведения выборов президента на Украине.

Позже американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.

19 февраля Зеленский в ответ на слова Трампа о его низком рейтинге заявил, что тот стал жертвой дезинформации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнётся с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул, что высказывания главы киевского режима являются оскорбительными для президента США.