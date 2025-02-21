Москва, 21 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Причиной смерти создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова стали последствия онкологии. Об этом 21 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.

пресс-служба «Европейской медиагруппы»

В 2023 году у Михайлова нашли рак. Несколько лет медиаменеджер боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице. По информации канала, в прошлом году его состояние ухудшилось: у него появились проблемы с дыханием и случился отёк Квинке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 февраля в возрасте 54-лет Андрей Михайлов ушел из жизни.

Он был директором радиостанции до 2023 года, а затем активно участвовал в ее деятельности в качестве консультанта. Под его управлением «Дорожное радио» заняло лидирующие позиции в Санкт-Петербурге и после этого — на российском рынке.