Вашингтон, 21 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом 21 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

«Он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет», — заявил американский лидер в интервью радиостанции Fox News.

Он также отметил, что Зеленский проделал плохую работу по части переговорного процесса и у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Москвой.

В феврале отношения Украины и США начали накалятся из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, глава киевского режима выразил недовольство тем, что Трамп провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным раньше, чем с ним.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если и дальше будет «поливать грязью» американского лидера. К критике Зеленского присоединился и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, отметив, что высказывания украинца являются оскорбительными для главы Белого дома.