Вашингтон, 21 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вскоре подпишет сделку с США по редкоземельным ископаемым на Украине. Об этом 21 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Послушайте, суть такова, что Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины», — подчеркнул политик на Конференции консервативных политических действий в США.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп предложил киевскому режиму заключить сделку по обмену американской финансовой помощи на добычу полезных ископаемых. Глава минфина США Скотт Бессент передал Зеленскому проект соответствующего договора, который тот отказался подписывать.

19 февраля глава киевского режима назвал «несерьёзным разговором» требование отдать США $500 млрд в виде полезных ископаемых. Киеву нужны гарантий безопасности в рамках этой сделки, однако в документе не было об этом ни слова, заявил Зеленский. В ответ на это Трамп обвинил его в срыве сделки и пообещал добиться компенсации за уже оказанную военную помощь.

Кроме того, в тот же день эксперт Bloomberg Хавьер Блас опубликовал статью, где рассказал, что власти Украины в попытке заинтересовать Белый дом, создали ложную шумиху вокруг своих редкоземельных металлов. Однако, по его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, которые интересны Трампу.