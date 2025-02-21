Абу-Даби, 21 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину.

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf Мирра Андреева

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

В финале Андреева сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Муховой и представительницей Дании Кларой Таусон.

Таким образом, Андреева поднимется на первую строчку в рейтинге лучших теннисисток России. На данный момент она располагается на второй позиции, уступая Дарье Касаткиной.

Турнир в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянка Жасмин Паолини, которая в прошлогоднем финале обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля российская теннисистка, 32-я ракетка мира Анастасия Потапова стала победительницей турнира категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке. В финале она обыграла итальянку — занимающую 72-е место в рейтинге Лючию Бронцетти. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2.