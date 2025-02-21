Москва, 21 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Пока рано говорить о потеплении в отношениях между Россией и США, очередь до этого еще не дошла. Об этом 21 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Синицын/ТАСС

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий, до этого еще очередь не дошла», — ответил он на вопрос «Известий» о возможном возобновлении российско-американских проектов.

Ранее 21 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с зарубежными учеными. Он также надежду на то, что на Западе поймут пагубность практики ограничения диалога в области науки и образования.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры РФ и США. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала встречу началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрации. Она также отметила, что диалог прошел в позитивном ключе.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал историческими переговоры в Эр-Рияде. Он напомнил, что до этого контактов между Москвой и Вашингтоном не было несколько лет.