Кейптаун, 21 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает главу киевского режима Владимира Зеленского настаивать на своем до начала переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Группы двадцати» (G20) в ЮАР.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

«Говоря о тех людях, которые сейчас пытаются высказывать оценку западных стран и пытаются не допустить раскола западных стран, не могу не упомянуть генерального секретаря НАТО Рютте. По нашим данным, он наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своем, не проявлять слабости до начала переговоров», — отметил Лавров.

Он добавил, что при этом со стороны НАТО подчеркивают недопустимость для Украины даже намеков на возможность смягчения позиции. Лавров сказал, что также в альянсе настаивают на непринятии «как они говорят, территориальных уступок».

По словам дипломата, Рютте ведет себя так, словно он является президентом очень крупной державы, а не чиновником, которой должен выражать мнение всех участников союза.

«Он носится по миру, по столицам стран — членов НАТО, требует не допустить мирного урегулирования, которое позволит России извлечь хоть какие-то выгоды из специальной военной операции», — заключил глава МИД РФ.

Лавров назвал действия Рютте по урегулированию на Украине примером вакханалии.

Ранее, 21 февраля, президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с Зеленским посоветовал ему мирно и конструктивно сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что верит в благие намерения США и их переговорную стратегию.

До этого, 18 февраля, Зеленский заявлял, что украинская сторона не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут ей ультиматум. Так он отреагировал на прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры. После этого, 19 февраля, глава киевского режима резко высказался в сторону Трампа, назвав его жертвой дезинформации, в ответ на слова американского президента о его низком рейтинге. Украинский политик утверждал, что сменить его сейчас не получится, поскольку реальный показатель поддержки якобы составляет 57%, а не 4%, как говорил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Подверг критике недавние заявления главы киевского режима и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, подчеркнув, что высказывания украинского политика являются оскорбительными для президента США.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 февраля заявил, что киевский режим может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», для срыва диалога по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, от Зеленского также можно ждать ударов по своим городам и гражданскому населению.