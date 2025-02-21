Минск, 21 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, а также гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» нужно не для того, чтобы кого-то пугать, а чтобы с Минском не пытались разговаривать с позиции силы. Об этом 21 февраля заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин.

ИА Регнум

«Перемещение на нашу территорию ядерного оружия, а в перспективе будет размещен самый современный ракетный комплекс «Орешник», — это всё значимо повышает нашу силу и наш потенциал. Мы это делаем не для того, чтобы кого-то пугать. Мы это делаем для того, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы», — заявил он перед торжественным собранием в преддверии Дня защитников Отечества и вооружённых сил.

Он отметил, что белорусская армия развивается планово и динамично, регулярно получает современные виды техники.

Министр напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «в мире сильного уважают».

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Белоруссии достаточно одного ракетного комплекса «Орешник». Он уточнил, что первую установку разместят в стране, как только Россия её произведёт.

6 декабря Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить установку в Белоруссии. Он также хотел, чтобы при положительном решении этого вопроса Минск мог сам выбирать вероятные цели для ударов.

Российский лидер ответил, что это будет возможно в 2025 году, когда РФ нарастит производство ракет. Путин добавил, что перед этим нужно будет решить ряд технических вопросов, чтобы учесть вопросы обеспечения безопасности республики.