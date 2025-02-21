Москва, 21 февраля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета при главе государства по реализации демографической и семейной политики. Соответствующий указ 21 февраля опубликован на официальном портале правовых актов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Председателем органа по согласованию назначена председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, ее заместителем — зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также в состав вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и ряд лиц.

В числе задач совета указаны подготовка предложений по определению приоритетных направлений демографической и семейной политики, анализ и оценка эффективности программ по укреплению института семьи, продвижению традиционных ценностей и другие.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния приоритетными общенациональными целями. Президент отметил, что в 2024 году было много сделано для укрепления семьёй своего общественного авторитета и высокого статуса.

Президент РФ также указал на то, что темы поддержки и защиты семьи являются крайне важными для решения проблем демографии. Он уточнил, что это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперёд.