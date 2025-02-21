Подольск, Московская область, 21 февраля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Московский областной суд приговорил 24-летнего жителя Подмосковья к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа по заданию украинских спецслужб. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

ФСБ РФ

По данным регионального УФСБ, в январе 2024 года молодой человек через чат-бот знакомств вступил в переписку с украинкой. Через время с ним с ее аккаунта связался представитель Главного разведуправления Украины. Угрожая расправой и публикацией интимной переписки, тот потребовал совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

В результате в феврале того же года подсудимый поджег релейный шкаф на перегоне Подольск–Гривно Курского направления железной дороги. От него также требовалось демонстративно сжечь Коран в Москве, но силовики задержали мужчину раньше.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — указано на сайте ведомства.

Суд приговорил виновного к 15 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему ограничат свободу на 1 год.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля жителя Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме. В октябре 2022 года мужчина вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины против безопасности РФ. В мае 2023 года поджёг релейный шкаф на железнодорожном переезде, еще через месяц пытался устроить теракт на объекте Минобороны России, но был задержан силовиками.

В Подмосковье в конце января задержали россиянина, совершившего по заданию СБУ серию диверсионно-террористических актов в 2023 и 2024 годах. После спецобучения он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.