Магас, 21 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Пять региональных проектов реализовано в Ингушетии за шесть лет действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С их помощью удалось улучшить показатели в ряде важных для республики сфер экономики: развитие субъектов МСП, создание комфортных условий для работы самозанятых, легкого старта и успешного ведения бизнеса. Также целями проектов стали поддержка фермеров, развитие сельхозкооперации и экспорт продукции агропромышленного комплекса. Всего за период с 2019 по 2024 год республика освоила сумму в размере 827,18 млн рублей, 8,26 млн из которой были софинансированием со стороны регионального бюджета, остальное — федеральные средства. Эти деньги успешно направлены на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии: нацпроект МСП дал импульс для развития экономики региона

«Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, — это мощный импульс для развития экономики нашей республики», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он рассказал о серьезных изменениях по всем направлениям, где велась работа. По сравнению с 2021 годом число субъектов МСП в Ингушетии выросло в 1,6 раза, а количество рабочих мест в этом секторе увеличилось на 2,3 тысячи. По численности самозанятых зафиксирован шестикратный рост. Также результатом реализованных мер стало заметное увеличение налоговых поступлений в бюджет. Калиматов констатировал, что помимо этого качество ведения бизнеса в республике стало значительно выше, а население получило новые возможности для трудоустройства.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии: нацпроект МСП дал импульс для развития экономики региона

Реализация нацпроекта сказалась и на сельском хозяйстве Ингушетии. По словам Калиматова, серьезные успехи достигнуты в вопросах поддержки фермеров, отмечается прогресс в развитии сельхозкооперации, активно создаются новые рабочие места. «Рост числа фермерских хозяйств, увеличение доли фермерской продукции в общем объеме сельхозпроизводства, положительная динамика доходов — всё это свидетельствует об эффективности реализуемых мер», — подчеркнул руководитель региона.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии: нацпроект МСП дал импульс для развития экономики региона

Как отметил глава республики, положительным эффектом импортозамещения для ингушских сельхозпроизводителей стала возможность увеличить свое присутствие на региональном и российском рынках. Это произошло благодаря расширению каналов сбыта продукции на фоне одновременного снижения поставок импортной продукции. Предпринятые меры оказали влияние и на рост индекса производства продукции, который по отношению к 2021 году вырос на 156%, а динамика выпуска сельхозпродукции составила 104%.