Москва, 21 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Мошенники используют всё более изощрённые методы обмана: в последнее время они начали чаще пользоваться доверчивостью детей. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, как не попасться на эти уловки.

Одна из новых схем, направленная на школьников, называется «фейк-босс». Мошенники звонят детям и, представляясь завучами, выманивают коды доступа к «Госуслугам». Потом они имитируют взлом аккаунта, создавая у подростка ощущение срочности и страха. Подключив «следователя», преступники убеждают ребёнка провести «видеообыск» и «декларацию» ценных вещей. В результате подростки передают семейные сбережения курьерам, не подозревая, что участвуют в преступной схеме.

В другой многоходовой схеме злоумышленники звонят от имени официальных структур, таких как поликлиника, техподдержка «Госуслуг» и Росфинмониторинг. Сначала они выманивают код доступа к аккаунту, затем оформляют кредиты и направляют жертву к «службе поддержки». Фальшивые операторы подтверждают взлом аккаунта и предлагают заполнить заявление о защите средств, требуя фотографии банковской карты. После получения данных деньги списывают, оставляя жертву в долгах.

Эксперты отмечают, что главная защита от мошенников — осведомлённость. Родителям важно регулярно напоминать детям, что никто не имеет права требовать коды из SMS, фотографии документов или банковских карт. Необходимо устанавливать семейные правила безопасности, ограничивать личные данные в соцсетях и обсуждать реальные примеры мошенничества. Также стоит проявлять осторожность при использовании VPN, особенно бесплатных, так как они могут перенаправлять трафик через сторонние серверы, открывая доступ злоумышленникам.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперт Сбербанка по противодействию мошенничеству Сергей Велигодский сообщил, что телефонные мошенники, пытаясь воздействовать на потенциальную жертву, часто используют выражения «вернем украденные деньги» и «спасаешь родственников». Они таким образом провоцируют граждан на правонарушения. В 2024 году в России было совершено 350 нападений на социальные объекты под влиянием телефонных мошенников.

В МВД России также сообщили, что мошенники могут вынудить жертву на время прекратить все контакты с родственниками, чтобы инсценировать его похищение. После этого злоумышленники звонят близким и требуют деньги за освобождение «заложника».