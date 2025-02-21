Москва, 21 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» не создали раньше из-за отсутствия необходимых материалов. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

«Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И сигнал на управление проходит», — сказал президент в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства напомнил, что предложения разработать подобную систему звучали еще в конце 1980-х годов, велась проектировка системы планирующего блока, которую позднее назвали «Авангард». Если температура на боеголовках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца, то у комплекса XX века она предполагалась чуть меньшей, пояснил президент.

Новые разработки стали результатом трудов над новыми материалами, подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы России впервые применили «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после применения ВСУ натовских систем ATACMS. Путин назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области.

В декабре российский лидер рассказал, что комплекс не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях. «Орешник» может поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Все, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль, отметил глава государства.