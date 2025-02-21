Йоханнесбург, ЮАР, 21 февраля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Попытки Запада украинизировать повестку встречи «Большой двадцатки» (G20) на уровне глав МИД в Йоханнесбурге провалились, однако они отнимают силы и нервы участников саммита. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press/Zhang Yudong/XinHua

Глава МИД отметил, что G20 продолжает сохранять роль платформы и диалога между старыми и новыми центрами силы.

Лавров уточнил, что делегация России выступала за сохранение экономического профиля этой организации, о чем ее страны — участницы договорились при создании G20 в 2008 году, однако представители государств Запада, как всегда в последние годы, попытались политизировать и украинизировать повестку дня.

«Попытки всегда были безуспешными, но силы и нервы участников, особенно у шерп, конечно, отнимают немалые», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года агентство Reuters написало, что участвовавшие в саммите G20 в Бразилии представители США, Франции и Германии осудили бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который решил завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше. Отмечалось, что бразильский лидер принял такое решение с целью не допустить напряжённой дискуссии о конфликте на Украине.

Лавров 19 ноября заявил, что западным странам не удалось украинизировать повестку саммита G20. Он уточнил, что Россия согласилась с пунктом итоговой декларации о «честном и разумном» урегулировании украинского конфликта. Мероприятие проходило с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро под председательством Лулы да Силвы.