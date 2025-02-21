Москва, 21 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. С наступлением весны в Москве состоятся премьеры новых фильмов, театральных постановок, а также пройдут фестивали. О главных событиях марта — в материале ИА Регнум.

Кадр из фильма «Мелочи жизни»

В столице 2 марта состоится премьера фильма «Мелочи жизни». Картина Тима Миллантса («Острые козырьки») об Ирландии 80-х годов прошлого века стала призером Берлинского кинофестиваля. История основана на реальных событиях, описанных в известных журналистских расследованиях и материалах ООН. Генеральными продюсерами картины выступили целых три обладателя премии «Оскар» — Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Киллиан Мерфи.

Театр им. А. С. Пушкина проведет предпремьерный показ спектакля Игоря Теплова «Сделка» по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».

Сюжет драмы рассказывает о возвращении миллиардерши Клары Цаханассьян в родной Гюллен. Обитатели городка готовят ей пышный приём, надеясь на то, что она окажет давно разорившемуся Гюллену финансовую поддержку. Однако Клара предлагает городу сделку: миллиард в обмен на жизнь её первой любви — предавшего её в юности Альфреда Илла.

Популярный квартет «Заячий стон» приглашает зрителей принять участие в философском спектакле-диалоге. Постановка «Комедия о смысле жизни» объединяет в себе жанры стендап-мюзикла и музыкальной комедии, где четверо мужчин в сатирической манере ищут ответ на вопрос о смысле жизни и умело расставляют все точки над «i».

Павел Устинов, Юлия Такшина и Евдокия Германовна выйдут на сцену Нового театра под руководством Эдуарда Боякова в спектакле «Хорошие фото» по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой.

В центре сюжета — Николай, проходящий лечение в госпитале после тяжелого ранения, полученного на поле боя. У него ампутирована нога; он испытывает фантомные боли, не позволяющие установить протез. Николай ждет вестей от своего друга, но его ждет трагическая новость: друг погиб. Тогда Николай, который до военной службы был профессиональным специалистом в сфере ритуальных услуг, организует боевому другу похороны. Но не обычные, а достойные настоящего героя, кем был его друг и кем являются все участники специальной военной операции.

В La’театре Вадима Дубровицкого состоится премьера спектакля «Нас ждут…», поставленного мотивам рассказа Исаака Зингера «Последняя любовь». В центре сюжета — история 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, которые однажды пересеклись в одном доме. Оба они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново.

На сцене РАМТ 24 марта можно будет увидеть балет «Лебединое озеро» в исполнении Русского классического театра балета. В свою очередь, Мужской состав квинтета REBELLION и хора PALESTRINA c 7 по 9 марта проведут музыкальные вечера при свечах «Ода вечной женственности».