Москва, 21 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Россию невозможно победить, пока она едина. Об этом 21 февраля заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты Отечества, мы снова стали единым народом. Когда мы едины, победить Россию невозможно», — подчеркнул он на встрече руководства партии «Единая Россия» с ветеранами боевых действий разных поколений.

Медведев уточнил, что чувство принадлежности россиян к одной стране возникло совсем недавно и его нельзя потерять, потому что оно слишком дорого стоит для страны. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что конфликт еще продолжается, он закончится понятным для россиян итогом — победой.

Во время выступления председатель Совбеза отметил, что государству нужно сделать всё для того, чтобы поддержка участников СВО и их семей в России носила системный и безостановочный характер.

Ранее, 20 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Он подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. По его словам, завершение конфликта возможно лишь путем переговоров.

14 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что сплоченность россиян является великой ценностью, в которой заключается несокрушимая сила. Он добавил, что она дает россиянам уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Ранее, 9 декабря, он заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Глава государства указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. Также российский лидер назвал участников спецоперации подлинной элитой России.