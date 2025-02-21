Кейптаун, 21 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продолжает развивать глобальные экономические связи, и в будущем сможет претендовать на место в «Большой двадцатке» (G20). Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он напомнил, что в 2024 году полноправным участником G20 стал Африканский союз. О вступлении в «Большую двадцатку» задумались Лига арабских государств и Сообщество латиноамериканских и карибских государств.

«Мы приветствуем такой настрой и считаем, что на каком-то этапе вполне может на аналогичный статус претендовать и Евразийский экономический союз», — отметил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

Министр подчеркнул, что все объединения, которые он перечислил, показывают положительную динамику в развитии международных экономических связей.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года назвал ЕАЭС одним из центров формирующегося многополярного мира. Объединение укрепилось, его деятельность способствует расширению торговли и углублению связей, приносит выгоду каждому его участнику, отметил он.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Кроме того, Узбекистан, Куба и Молдавия являются странами-наблюдателями. В декабре 2023 года страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.