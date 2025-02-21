Йоханнесбург, ЮАР, 21 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Вопросы, которые прорабатываются перед встречей президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа — конфиденциальная информация, Кремль будет своевременно обо всем информировать. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях G20.

«Когда состоится — вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем — ну, конфиденциальность это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля», — заявил Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20.

Он также оценил, что США не стали выступать соавторами проекта антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН.

«Это свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа. Он на встречах с лидерами ряда стран… подчеркивает, что его главный лозунг — здравый смысл», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что промежуточных контактов Путина и Трампа до их официальной встречи не ожидается. Ранее он также отмечал, что конкретики по встрече нет, есть понимание необходимости и желание двух президентов ее провести.

19 февраля глава российского государства заявил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой. Путин подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена так, чтобы был результат, но пока не готов сказать, когда встреча состоится. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.