Санкт-Петербург, 21 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Прямые рейсы между Санкт-Петербургом и китайским курортом Санья на острове Хайнань запустят 22 марта, последний раз маршрут действовал пять лет назад. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Global Look Press/Zhao Yingquan/XinHua

Отмечается, что до 1 апреля самолеты будут курировать только по субботам, потом добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Петербурга по средам и обратно — по вторникам.

Также «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Санью из Казани и Уфы. На всех линиях будут задействованы самолеты Airbus A330.

В пресс-службе компании рассказали, что за 2024 год «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» перевезли более 210 тыс. пассажиров на рейсах в Санью и обратно.

Как сообщало ранее ИА Регнум, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что компания планирует в конце марта запустить рейсы в город Нячанг, расположенный в центральной части Вьетнама. В настоящее время самолёты летают только в столицу Вьетнама Хошимин, выполняя по три рейса в неделю.