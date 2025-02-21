Кейптаун, 21 февраля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским поглощает сотни и сотни миллиардов долларов, которые могли бы помочь развитию нуждающихся стран. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни миллиардов долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке», — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

Дипломат отметил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк предоставляют Киеву займы и кредиты, многократно превышающие средства для африканских и других развивающихся государств. Лавров подчеркнул, что Россия приветствует любые возможные шаги по дополнительной передаче технологий и дополнительного льготного финансирования нуждающимся странам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров, не спеша отменять запрет на переговоры с Россией.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский хочет продолжения вооруженного конфликта и чтобы американская «кормушка» продолжала действовать. Глава Белого дома назвал Зеленского диктатором без выборов. Зеленский ранее утверждал, что Украина получила от США только 75 млрд долларов из 177 выделенных на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины. Политик добавил, что воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.