Москва, 21 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара. Об этом 21 февраля сообщается на сайте ведомства.

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В реестр иноагентов также включили блогера Рустема Адагамова, бывшего участника Comedy Club комика Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину. В документе сказано, что все они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, перечисленные лица выступали против специальной военной операции на Украине.

14 февраля в реестр иностранных агентов внесли социолога Льва Гудкова, а также журналистов Алексея Кунгурова и Сергея Ауслендера. Отмечается, что все они принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.