Москва, 21 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал гражданство журналистке и вдове итальянского публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии. Соответствующий указ опубликован 21 февраля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Валерий Мельников

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Кукурния Фьямметта, родившаяся 15 сентября 1957 года в Италии», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, Джульетто Кьеза умер 26 апреля 2020 года в возрасте 79 лет. Он был московским корреспондентом газет L’Unità и La Stampa, а также вёл колонку в «Литературной газете». Журналист написал ряд книг об СССР и России. В них он сочетал элементы исторического анализа, хроники и репортажа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что Кьеза никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме. Он рассказал, что журналист неоднократно приезжал на полуостров уже после его воссоединения с Россией, принимал участие в составе делегации Италии в Ялтинском международном экономическом форуме.

В ДНР заявляли, что Кьеза неоднократно посещал Донбасс и прилагал все усилия для распространения правды о конфликте.