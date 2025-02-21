Москва, 21 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Россия не затрагивает тему смягчения санкционного давления в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», — рассказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20.

Он также отметил, что страна сделала многое для развития своей экономики за время проведения спецоперации.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 февраля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что снятие санкций, введённых в отношении России, не обсуждалось представителями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Он пояснил, что если США отменит свои антироссийские санкции, то и Европе придётся.

На следующий день, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что после урегулирования конфликта на Украине цены на энергоносители не снизятся, а экономику континента будет ждать плачевное будущее. По его словам, причиной этому станут действия европейских лидеров, которые не смогут осуществить эффективную политику в интересах стран — участниц сообщества.