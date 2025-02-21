Москва, 21 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции будут достигнуты, её итоги подводить ещё рано. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Итоги подводить ещё рано, СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», — отметил он.

На вопрос, планируются ли у президента РФ Владимира Путина мероприятия по случаю годовщины с начала СВО, Песков ответил, что каких-то специальных форматов не предусмотрено.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские военные освободили около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в Луганской Народной Республике осталось освободить менее 1% территории.

Он также уточнил, что в 2024 году ВС России освободили 4,5 тыс. кв. км территории, а за два месяца текущего года — свыше 600 кв. км территории.

Путин 19 февраля заявил, что российские военные ведут наступление по всей линии фронта.