Москва, 21 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Россия сможет обеспечить работу энергоустановок на Луне за счет собственных научных разработок. Об этом 21 февраля заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Владимир Гердо/ТАСС Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Форуме будущих технологий

Отмечается, что в будущем это будет возможно сделать при сотрудничестве института с Российской академией наук (РАН) и госкорпорацией «Росатом», так на данный момент в совместной разработке находятся безэлектродные ракетные плазменные двигатели для космических аппаратов будущего.

«У нас прототипы есть, мы этим много лет занимаемся. И вот сейчас мы вместе с Академией и «Росатомом» имеем шансы это сделать. И энергетику на Луне поставить… Есть специальные варианты станций совершенно нового принципа», — сказал Ковальчук на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал RT со ссылкой на данные «Роскосмоса» сообщил, что РФ в период с 2033 по 2035 год может отправить на Луну свою ядерную установку. Это заявление счел интересным американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск.

Кроме того, в середине августа гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов предположил, что промышленное освоение ресурсов Луны станет возможным после 2040-х годов. Он напомнил, что в числе полезных ископаемых на Луне присутствуют редкоземельные металлы и гелий.