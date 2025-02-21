Москва, 21 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Премьера экшен-драмы «Северный полюс» состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Сюжет картины основан на истории героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США.

«Русский Север» В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

Фильм представил зрителям режиссер Александр Котт, продюсер и исполнительница главной роли Елена Север, актёр Андрей Мерзликин, а также съёмочная группа картины.

Гостями премьеры стали Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Ирина Винер, Ксения Шойгу, Мария Янковская и многие другие. Трансляция с красной дорожки прошла эксклюзивно в «VK Видео».

«Русский Север» В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

Картина рассказывает о том, как в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. Поход, сопоставимый по своей сложности с первыми полетами в космос, был призван продемонстрировать мощь новейших технологий молодого атомного Военно-морского флота СССР и выдающееся мастерство советских подводников.