Москва, 21 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Западные страны продолжают ввозить оружие на Украину, но в последнее время темпы поставок снизились. Об этом 21 февраля заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Из каких стран поступает вооружение, информация уточняется. При этом можно отметить, что в сравнении с прошлым годом эти темпы несколько замедлились», — добавил он.

Рогов уточнил, что оружие на Украину ввозят через город Жешув, расположенный на юго-востоке Польши. Он стал логистическим хабом для военных грузов.

Как передавало ИА Регнум, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 20 февраля сообщил, что американские арсеналы истощаются из-за поставок вооружений на Украину, их не успевают пополнять. При этом он отказался подтвердить информацию, будто Вашингтон прекратил отправлять оружие киевскому режиму.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед этим заявил, что оружейные склады Европы истощены, а её промышленная база находится в ещё более плачевном состоянии. Он призвал сосредоточиться на поиске мирного решения конфликта уже сейчас.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что никакая иностранная военная помощь не способна изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что снабжение ВСУ оружием только истощает ресурсы стран, которые этим занимаются.