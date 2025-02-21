Москва, 21 февраля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Для достижения успеха в сфере технологий нужно играть на опережение. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

«И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам», — заключил президент.

Также во время своего выступления Путин заявил, что России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. Он добавил, что страна должна нарастить потенциал химической промышленности.

Ранее, 6 февраля, Путин говорил о том, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

Также российский лидер призывал обеспечить превосходство России в сфере наукоемких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.