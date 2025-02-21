Сеул, 21 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опроверг информацию о планах вернуться на российский рынок.

Global Look Press/Matthias Balk/dpa

«После продажи завода [в России] мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу», — процитировало 21 февраля «РИА Новости» ответ компании.

Там подчеркнули, что никакой иной информации, кроме продажи завода, сообщить не могут.

Представители концерна выразили растерянность касательно публикаций, абсолютно не соответствующих действительному положению дел. Там подчеркнули, что не стоит выпускать подобные статьи в отсутствие официальных комментариев компании.

Ранее, 14 февраля, агентство Yonhap написало, что Hyundai рассматривает возможность возобновления своей деятельности в России и возвращения под контроль своего завода в Санкт-Петербурге на фоне российско-американских переговоров и гипотетического снятия санкций. В пользу такого развития событий свидетельствует недавняя перерегистрация Hyundai товарного знака марки в Роспатенте, указали авторы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день отметил, что Кремль пока не фиксировал сигналов о стремлении компаний из стран Запада, Южной Кореи и Японии возобновить деятельность в России. Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В январе 2024 года компания «Арт-финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Построенное в Санкт-Петербурге в 2010 году предприятие выпускало свыше 200 тыс. автомобилей Solaris, Creta и Kia Rio ежегодно.